Scaloni monitorea a Tagliafico y espera su evolución para definir si juega ante Austria

La Selección argentina retoma los trabajos tácticos este jueves en Kansas con una buena noticia: Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a estar disponible para el duelo ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El lateral del Olympique de Lyon no pudo participar del debut frente a Argelia, en el que Argentina goleó 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi, y su lugar en el equipo fue ocupado por Olympique de Marsella. El defensor del RC Lens tuvo un sólido debut: cumplió con eficacia en la marca y también acompañó bien en ataque, dejando una imagen positiva que complica la decisión de Scaloni de cara al próximo partido.

Facundo Medina tuvo un sólido debut en el Mundial 2026.

Su ausencia había generado preocupación en la previa, dado el rol que ocupa Tagliafico dentro de la estructura defensiva de Lionel Scaloni. Sin embargo, el cuerpo médico mantiene una mirada optimista tras la respuesta del defensor en los últimos días. La decisión final dependerá de cómo continúe su evolución en los próximos entrenamientos, ya que el cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios después del buen arranque mundialista.

Scaloni empieza a definir la formación

El miércoles el plantel realizó trabajos regenerativos sin exigencia física. Este jueves, Scaloni elevará las cargas y dará los primeros pasos tácticos de cara al partido ante Austria, donde Argentina buscará dar un paso clave hacia la clasificación.

Tagliafico será evaluado día a día. Si responde positivamente en los próximos trabajos, podría reaparecer en el once titular. De no llegar en condiciones plenas, Medina se perfila como la alternativa natural en el lateral izquierdo tras haber superado con nota su primer examen mundialista.