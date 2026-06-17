Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras el flojo debut de Portugal en el Mundial 2026: "No era el arranque..."

Si bien llegó como una de las grandes candidatas, Portugal empezó el Mundial 2026 con un sorpresivo empate frente a la República Democrática del Congo que generó revuelo.

En ese contexto, y después del partido que se disputó en el NRG Stadium de Houston, Cristiano Ronaldo, que tampoco estuvo a la altura esta tarde, rompió el silencio.

A través de sus redes sociales, el Bicho compartió un mensaje en el que admitió que el resultado frente a una de las cenicientas del certamen no era el esperado.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado", escribió CR7 en su cuenta oficial de X.

Sin embargo, lejos de quedarse en el lamento, el delantero de 41 años se mostró motivado de cara a lo que viene.

"Cabeza levantada y foco en el próximo partido", completó Ronaldo, quien se encuentra jugando su sexta Copa del Mundo.

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Cabe recordar que el próximo encuentro de Portugal por el Grupo K será el martes 24 de junio frente a Uzbekistán.