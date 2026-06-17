Debut opaco de Cristiano Ronaldo: fue el jugador con peor calificación de Portugal ante RD Congo

Mientras el mundo todavía digería el triplete de Lionel Messi ante Argelia -que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos, igualando al alemán Miroslav Klose-, Cristiano Ronaldo tuvo su propia noche en Houston. Y no fue la que esperaba.

Portugal igualó 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 y CR7 terminó siendo el jugador titular con el puntaje más bajo de su equipo según Sofascore: apenas un 6.1. Un número que, en el contexto de la noche de Messi, resonó con más fuerza que de costumbre.

Un debut para olvidar

El rendimiento de Ronaldo fue opaco. Estuvo marcado casi todo el partido, no logró conectarse con sus compañeros y sus remates no inquietaron al arquero congoleño Lionel Mpasi Nzau. Su aporte ofensivo fue escaso y el juego de Portugal no pasó por él.

La comparación con Messi fue inevitable. La noche anterior, el rosarino había deslumbrado al mundo con tres goles ante Argelia. CR7, en cambio, no pudo plasmar su sello en el partido más esperado para él en este Mundial.

El segundo peor puntaje del partido

El 6.1 de Ronaldo no solo fue el más bajo entre los titulares de Portugal: también lo ubicó como el segundo peor calificado entre todos los jugadores que arrancaron de entrada en el partido, incluyendo a los de RD Congo. Solo lo superó por abajo el arquero congoleño Lionel Mpasi Nzau, con un 6.0.

En el lado opuesto, los destacados de la noche fueron Joao Neves (8.0) y Bruno Fernandes (7.8) por Portugal, y Yoane Wissa (7.3) por el Congo, quien marcó el gol del empate con un cabezazo al borde del primer tiempo.

El empate que complicó a Portugal

El primer gol de la Seleção había llegado temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6. Pero los Leopardos respondieron y pusieron la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Wissa, que se convirtió en el primer gol de la República Democrática del Congo en la historia de los Mundiales.

Portugal deberá ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, con la necesidad de mejorar -y con Ronaldo bajo la lupa.