Los cuatro cambios que analiza Scaloni para el partido de Argentina ante Austria

Argentina arrancó el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia y un Lionel Messi histórico, pero Lionel Scaloni ya tiene la cabeza en el próximo desafío: Austria, el lunes 22 de junio desde las 14 horas en el Dallas Stadium. Un triunfo le asegurará a la Albiceleste el pasaje a los 16avos de final y el DT analiza cuatro retoques para el equipo, no por el rendimiento de los jugadores -todos hicieron un sólido partido- sino por el perfil del rival que se viene.

Los cambios en defensa

Los primeros dos movimientos serían en la zaga. En el lateral derecho, Nahuel Molina podría recuperar su lugar en reemplazo de Gonzalo Montiel, un movimiento que ya se había dado en el entretiempo del debut. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico podría recuperar su lugar en reemplazo de Facundo Medina, aunque su ingreso depende de la evolución de su estado físico. De todas formas, el cuerpo técnico no tendría apuro en forzarlo: Medina hizo un muy buen debut, fue sólido en defensa y cumplidor en ataque, por lo que podría seguir si Tagliafico no llega al cien por ciento.

En el medio, no habría cambios: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández seguirían siendo los titulares.

Los cambios en ataque

Los otros dos retoques podrían ser arriba. Julián Álvarez, que ingresó en el segundo tiempo ante Argelia y mostró estar mejor físicamente, disputa con Lautaro Martínez un puesto en el once inicial, sin que haya definición por el momento. En la otra posición de ataque, Thiago Almada fue el titular en el debut, pero Scaloni tiene alternativas: Nicolás González -quien entró en el complemento ante Argelia-, Giuliano Simeone y Nico Paz son los nombres que maneja el cuerpo técnico, aunque sin confirmación de que alguno vaya a ser el elegido.

Los que todavía esperan su oportunidad -aunque sea desde el banco- son varios mediocampistas valorados por el cuerpo técnico: Exequiel Palacios, de muy buen nivel en los amistosos previos al Mundial, Valentín Barco y Leandro Paredes.

La situación del Dibu

También hay que seguir de cerca el estado de Emiliano Martínez, quien sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League. El Dibu no generó ninguna alarma y se mostró sin molestias, por lo que mantendría su lugar bajo los tres palos. Gerónimo Rulli es su reemplazo natural en caso de que surgiera algún inconveniente.

La probable formación

Teniendo en cuenta todo esto, el equipo de Argentina ante Austria sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Nicolás González o Thiago Almada y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cuándo y dónde ver Argentina vs. Austria

El partido se juega el lunes 22 de junio desde las 14:00 (Argentina y Uruguay), 13:00 (Chile y Venezuela) y 12:00 (Colombia, Ecuador y Perú). Se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y Chile.