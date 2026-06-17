Ghana vs. Panamá, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Ghana y Panamá juegan hoy miércoles, desde las 20 en el Toronto Stadium, por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA, que comparten con Inglaterra y Croacia. El árbitro del partido será el sueco Gleen Nyberg, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, mientras que el cuato árbitro será el árabe Khalid Alturais y el quinto Mohammed Alabakry. Además, el belga Bram Van Driessche se hará cargo del VAR y el italiano Marco Di Bello del AVAR.

Las Estrellas Negras llegan a esta Copa del Mundo de la peor manera, ya que no lograron ganar ninguno de los partidos de este año y como si esto fuera poco, no podrá contar con Thomas Partey al que le fue negada la visa del ingreso a Canadá por tener una causa abierta por abuso sexual.

El combinado panameño sueña con sumar puntos por primera vez en la fase de grupos de la máxima cita del fútbol mundial. No podrán contar con su figura, Adalberto Carrasquilla, que sufrió una lesión y se perderá el debut.

Probables formaciones de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen

Cómo ver en vivo Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

El partido entre Ghana y Panamá por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, Disney + Premium, DGO y Telecentro Play.