Riyad Mahrez resaltó la clase magistral del fútbol de Messi en la goleada ante Argelia por el Mundial 2026

Argelia cayó goleada por 3 a 0 ante la Selección Argentina por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA. Los tres tantos los convirtió un tal Lionel Messi, que demostró una vez más tener una actuación de leyenda a sus 38 años.

Quien rompió el silencio sobre el nivel del capitán de la Scaloneta fue Riyad Mahrez, la gran figura del combinado africano. "Lo que Lionel Messi hizo contra nosotros esta noche es más allá de increíble, especialmente a su edad y en esta etapa de un Mundial donde cada detalle importa tanto", afirmó. "Cuando te enfrentas a un rendimiento como ese en el campo, solo puedes detenerte y respetarlo... porque ya no es fútbol normal, es puro genio tomando el control y decidiendo toda la dirección del partido", añadió.

El futbolista del Al-Ahli de Arabia Saudita recordó lo que se habló previo al cotejo contra el último campeón del mundo. "Recuerdo que antes del partido la gente decía ‘ya no es el mismo Messi'... e incluso dije una vez en una conversación normal que si Argelia tuviera a Messi, podríamos vencer a Argentina, pero el fútbol siempre tiene una forma de demostrar que las cosas están equivocadas", recordó. "Pero esta noche mostró exactamente por qué jugadores como él no pueden ser reemplazados, comparados ni siquiera planeados adecuadamente... está en un nivel completamente diferente que solo entiendes de verdad cuando estás jugando contra él", aclaró.

"Cada vez que tocaba el balón, sentíamos peligro de inmediato... y cada vez que intentábamos cerrarle el paso o bloquear su espacio, él aún lograba encontrar otra solución que nos lastimaba", opinió sobre la performance del capitán argentino. "Como jugadores, te preparas para él, estudias videos, analizas sus movimientos, intentas cada plan táctico posible... pero al final, hay momentos en los que simplemente tienes que aceptar la pura grandeza", prosiguió y cerró: "No solo nos venció esta noche o nos marcó goles... controló el ritmo de todo el partido a su manera desde el primer minuto hasta el último..Eso no fue solo un rendimiento o un buen partido... fue un recordatorio, uno muy claro, de por qué se se le considera uno de los mejores jugadores que han jugado al fútbol"