Brutal asesinato de Dominic Frimpong en intento de robo al Berekum Chelsea

El fútbol africano atraviesa horas de profundo dolor tras la trágica muerte de Dominic Frimpong, joven jugador de 20 años que fue asesinado durante un violento asalto en una carretera de Ghana. El futbolista integraba el plantel de Berekum Chelsea, equipo de la Primera División local.

El hecho ocurrió cuando la delegación regresaba de disputar un partido de la Liga Premier de Ghana. En pleno trayecto, el micro que transportaba al equipo fue interceptado por hombres armados que bloquearon la ruta con intenciones de robo. Ante la situación, el conductor intentó maniobrar para escapar, pero los atacantes comenzaron a disparar contra el vehículo.

En medio del caos, jugadores y miembros del cuerpo técnico descendieron rápidamente del micro y huyeron hacia zonas cercanas para resguardarse. Durante el ataque, Frimpong recibió un disparo en la cabeza que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente falleció pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

El episodio tuvo lugar sobre la carretera Bibiani-Goaso, en la zona de Ahyiresu, mientras el equipo debía recorrer cerca de 270 kilómetros tras la derrota 1-0 en su compromiso más reciente. La emboscada dejó a la delegación en una situación crítica, con varios integrantes que permanecieron desaparecidos durante horas tras dispersarse en busca de refugio.

Este trágico hecho vuelve a poner en foco la inseguridad que afecta al fútbol en Ghana. En los últimos años, clubes como FC Savannah, Wa All Stars, Legon Cities y AshantiGold ya habían sufrido episodios similares, lo que genera creciente preocupación en el entorno deportivo del país.

La muerte de Dominic Frimpong conmociona al deporte africano y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los traslados de los equipos profesionales.