Papelón extremo: canal de TV aclaró que Messi no juega el Mundial 2026 representando a Estados Unidos

Lionel Messi fue el protagonista central de todos los medios más importantes del mundo por su actuación con triplete incluido en la goleada de la Selección Argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, pero también por la insólita aclaración que hizo la cadena televisiva Fox News.

El medio, de gran trascendencia en el país norteamericano, detalló a través un cartel que Lionel Messi en realidad no juga para Estados Unidos sino para Argentina a pesar de brillar hace tiempo en el Inter Miami, institución de Jorge Mas y David Beckham. Todo sucedió en la previa del encuentro del viernes frente a Paraguay y se viralizó en las últimas horas.

"Buenas noches, fanáticos del fútbol. Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche. Aunque es jugador del Inter Miami, su selección nacional es Argentina y no está habilitado para jugar por Estados Unidos", decía el texto emitido por la señal.

La explicación buscó despejar posibles confusiones entre parte del público estadounidense, teniendo en cuenta la enorme popularidad que alcanzó Messi desde su llegada a Las Garzas y el creciente interés por el fútbol en el país norteamericano.