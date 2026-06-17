Locura total: el lobo marino que predijo el triunfo de Argentina y se volvió el oráculo del Mundial 2026

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos en la tabla. Con un despliegue de fútbol de alto vuelo, el equipo nacional se impuso con un sólido 3 a 0 ante Argelia, desatando una marea de festejos que recorrió el país.

Sin embargo, en medio de la euforia por los goles y las celebraciones, muchos hinchas hicieron un alto para recordar un detalle curioso que había circulado en los días previos: un "vidente" muy particular ya había dado su veredicto.

Para sorpresa de todos, no se trataba de ningún analista deportivo, sino de un lobo marino que, con total seguridad, había anunciado la goleada argentina.

Detrás del éxito en el debut, una inesperada "profecía" animal parece haber anticipado el destino del equipo argentino.

¿Nuevo profeta? El lobo marino que acertó el triunfo de Argentina en el Mundial 2026





El "lobo marino oráculo" no dejó nada librado al azar. La escena, que ya recorre el mundo, comienza con el animal deslizándose por el suelo de lo que parece la oficina de su cuidador.

Frente a él, tres carteles muy fáciles de entender: el de la izquierda representa el triunfo de la Argentina, el del centro un empate de ambas selecciones y el de la derecha entregaba la goleada a Argelia.

Con la precisión de un experto, el animal marino se desplaza con determinación. No hay dudas en sus movimientos; esquiva el cartel central y se posa sobre la bandera argentina.

Sin embargo, lo que realmente terminó de conquistar a los hinchas es el cierre del video: una vez posicionado sobre su elección, el animal levanta la mirada hacia la cámara y lanza un potente sonido, casi como si estuviera celebrando por anticipado el triunfo.

Esa mirada, mezcla de picardía y seguridad, es la que convirtió al video en un fenómeno viral. Mientras los fanáticos de la Selección Argentina debaten en redes sociales si esto es fruto del entrenamiento o de un sexto sentido animal, una cosa es segura: el lobo marino "vidente" ya hizo su apuesta.

Mientras tanto, las redes sociales ya no solo se llenan de análisis tácticos, sino que aguardan con ansiedad el próximo veredicto de este inesperado oráculo. ¿Será capaz de repetir su acierto en el siguiente compromiso de la Selección?