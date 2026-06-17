Oficial: Mauro Arambarri fue anunciado como nuevo jugador de River

River tiene a su segundo refuerzo del mercado de pases. Este miércoles, luego de hacerse la revisión médica, Mauro Arambarri pasó por el Estadio Monumental y firmó contrato para convertirse oficialmente en futbolista del Millonario.

"Mauro Arambarri es nuevo jugador de River Plate. Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028", anunció el club en un comunicado.

COMUNICADO OFICIAL



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%u2139%uFE0F https://t.co/Rv2gjgfCWL pic.twitter.com/hY4rwXjAiC — River Plate (@RiverPlate) June 17, 2026

River le compró el 50% del mediocampista al Getafe, pero también se quedó con el 30% que le pertenecía a Boston River y el 20% que posee el propio jugador.

De esta manera, se adueña del 100% de su pase y desembolsará una suma que ronda los 6 millones de euros.

Arambarri se sumará este jueves 18 de junio a los entrenamientos de River. Formará parte de la delegación que viajará a Alicante para la pretemporada.