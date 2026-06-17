Bombazo absoluto: Edinson Cavani se va de Boca

Justo antes del inicio de la pretemporada, Boca dio un golpe sobre la mesa y dio la nota: Edinson Cavani rescindirá su contrato.

Tras la salida de Ander Herrera hace algunos días, Rodolfo Arruabarrena decidió no tener en cuenta al Matador, quien ya tiene un acuerdo verbal con la dirigencia para interrumpir el vínculo que estaba vigente hasta diciembre.

Si bien restan algunos detalles, lo cierto es que el delantero uruguayo dejará el club después de haber jugado 104 minutos en lo que va del 2026.

Claro, las molestias en la zona lumbar nunca lo dejaron en paz y hace apenas una semana, el atacante de 39 años decidió someterse a otro bloqueo que le iba a demandar alrededor de un mes y medio más de recuperación.

Sin embargo, la determinación del Vasco, quien todavía no asumió el cargo de manera oficial, fue clara y tajante.

Desde su llegada en 2023, el artillero charrúa disputó 81 partidos con la camiseta azul y oro, en los cuales marcó 28 goles, repartió tres asistencias y no ganó títulos.

Pero más allá de los números, está claro que para Cavani, los hinchas y todo el mundo Boca, el paso de una superestrella de ese calibre deja un gusto a poco y trunca la ilusión de lo que pudo haber sido en otras condiciones.