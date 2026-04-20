Por qué Darío Herrera no cobró penal ni fue al VAR, tras el empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta en el Superclásico entre River y Boca
Sigue la polémica por el supuesto penal no sancionado a favor de River Plate en el Monumental, justo sobre el cierre del Superclásico que terminó ganando Boca. Darío Herrera justificó su decisión y Lucas Martínez Quarta le fue al cruce.
Boca Juniors le ganó el Superclásico a River Plate por 1 a 0, gracias a un penal de Leandro Paredes y así aseguró su lugar en los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Sin lugar a dudas que la gran polémica del cotejo se dio cuando Lucas Martínez Quarta exageró un empujón que sí existió de Lautaro Blanco y todo el Monumental pidió penal. Lo llamativo es que el árbitro Darío Herrera teniendo en cuenta las circunstancias, no lo sancionó ni fue a chequar la jugada al VAR con Héctor Paletta.
A pesar de las protestas y que muchos consideran que en esa situación debió cobrarse la pena máxima, Herrera explicó por qué no sancionó esa acción como falta. El árbitro consideró que el contacto existió, pero sin la fuerza suficiente para derrivar a Martínez Quarta y que el jugador de River simuló lo que fue un leve contacto para dejarse caer.
El que no estuvo para nada de acuerdo con Herrera fue el propio Martínez Quarta que tras el partido, afirmó "Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos".
Cuando Martínez Quarta hace referencia a "los dichos de la semana", hace referencia a cómo en el Xeneize cayó la designación de Herrera, quien lo dirigió en un total de siete Superclásicos de los cuales la institución presidida por Juan Román Riquelme perdió solo una, pero con un conflicto la última vez que debió impartir justicia.
El antecedente más fresco era el duelo en el Monumental en mayo de 2023, cuando sancionó un penal sobre la hora de Agustín Sández, que Miguel Borja anotó y todo terminó en una batalla campal. Su actuación terminó provocando su suspensión.