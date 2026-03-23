Leonardo Balerdi, baja en la Selección Argentina: Martínez Quarta lo reemplaza

Leonardo Balerdi fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina por lesión y no estará presente en la doble fecha FIFA. En su lugar, el cuerpo técnico decidió citar a Lucas Martínez Quarta.

La noticia fue confirmada este lunes a través de los canales oficiales del seleccionado, que se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia en La Bombonera, en los últimos compromisos antes del Mundial 2026.

"El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta", informó la AFA en un breve comunicado.

#SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ March 23, 2026

La baja de Balerdi llega en un momento delicado. El zaguero había ganado terreno en el último tiempo dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni, por lo que su ausencia en estos partidos podría jugarle en contra de cara a la lista definitiva para el Mundial.

Del otro lado, la convocatoria de Martínez Quarta aparece como una gran oportunidad. El defensor tendrá minutos para mostrarse y buscar meterse en la consideración final del entrenador, en un tramo decisivo: la Copa del Mundo comenzará en apenas 80 días.

En este contexto, los amistosos ante Mauritania y Zambia no solo servirán como preparación, sino también como una última vidriera para varios futbolistas que pelean por un lugar en la lista definitiva.