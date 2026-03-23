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El plan de la Selección Argentina de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia

La Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, comienza con su preparación para los duelos ante Mauritania y Zambia por una nueva fecha FIFA.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina ya comienza a prepararse para los amistosos del próximo viernes contra Mauritania y del martes 31 frente a Zambia por una nueva fecha FIFA. Con la agenda ya definida por el entrenador Lionel Scaloni y con Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios ya en el país, este lunes se espera a Lionel Messi y a la mayoría del resto de los futbolistas del exterior.

Los entrenamientos comenzarán recién mañana martes en el predio Lionel Messi, lo mismo con la práctica del miércoles que en principio se extenderá hasta el jueves, día en el que el DT campeón del Mundial Qatar 2022 dará la clásica conferencia de prensa.

Ya el viernes se viene el duelo ante Mauritania, un seleccionado que ocupa el 115° lugar del ranking FIFA, que le servirá más que nada para evaluar determinados jugadores ya que no tiene nivel como para sacar muchas apreciaciones más.

Lo que tenés que saber de los amistosos de Argentina ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

  • Argentina vs. Mauritania: Viernes 27 a las 20.15
  • Argentina vs. Zambia: Martes 31 a las 20.15
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