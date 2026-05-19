Guillermo Farré, un histórico de la Promoción 2011, palpitó la final entre Belgrano y River: "El morbo..."

La final que Belgrano y River disputarán este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes para decidir al campeón del Torneo Apertura lleva al recuerdo de la Promoción de 2011, en la que El Pirata ascendió a Primera División y El Millonario sufrió el único descenso de su historia.

Un protagonista determinante en aquella serie fue Guillermo Farré, autor del gol decisivo en el Monumental para un equipo que, como en la actualidad, también era dirigido por Ricardo Zielinski.

En diálogo con Radio La Red, el ahora entrenador se refirió a las similitudes y diferencias entre las dos definiciones.

"La mayor similitud es la conducción del Ruso para lograr un equipo con equilibrio emocional y humildad. Eso es igual que en 2011. Pero este equipo tiene una estructura mucho más jerárquica que el de aquel entonces. Hay varios jugadores con recorrido, una base importante para conseguir cosas, porque en aquel entonces era para ascender y ahora para ganar un título", comenzó.

Sin embargo, dijo no creer que en ninguno de los dos equipos los futbolistas estén pensado en lo sucedido en la Promoción: "El morbo lo genera la gente. La realidad es distinta. Lo que pasó en aquel entonces no se va a volver a repetir. Se puede ganar o perder, pero ninguno de los dos equipos quedaría tan herido".