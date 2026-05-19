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PARTIDO CLAVE

Boca recibe a Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Boca encara la recta final de la Copa Libertadores obligado a quedarse con los tres puntos para seguir dependiendo de sí mismo en el Grupo D.

 Boca y Cruzeiro jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize está prácticamente obligado a ganar para seguir con chances de meterse en los octavos de final como líder.

Boca llega en tercer lugar del grupo y necesita la victoria para no dejar de depender de sí mismo para quedarse la punta. En caso de perder, el equipo brasileño sacará su boleto y los dirigidos por Claudio Úbeda necesitarán una mano de Barcelona de Ecuador. El empate dejará todo librado a la última fecha contra la Universidad Católica.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. 


El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. 


Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela
  • VAR: Ángel Arteaga
  • Estadio: La Bombonera
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