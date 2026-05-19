La Liga Profesional confirmó al árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Este martes, la Liga Profesional hizo oficial al encargado de impartir justicia. Se confirmó que Yael Falcón Pérez estará a cargo del encuentro entre los de Eduardo Coudet y los de Ricardo Zielinski.

Como árbitro ante el Millonario, Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde River ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.

Frente al Pirata, en cambio, lo dirigió en 9 oportunidades, donde Belgrano ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.

La terna completa de la final del Torneo Apertura