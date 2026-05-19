Carlos Alcaraz conmociona a la ATP: se bajó de toda la gira de césped y no defenderá puntos en Wimbledon

En los prolegómenos de la temporada de césped, Carlos Alcaraz, exnúmero uno del mundo y ganador de siete trofeos de Grand Slam, anunció que será baja en Queen's y también de Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde el ATP 500 de Barcelona. "Desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba", escribió este martes en sus redes sociales.

El español no podrá defender el título en Queen's ni la final de Wimbledon que alcanzó en el 2025 y perderá 1800 puntos del ranking ATP. "Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos", avanzó en la publicación.

El murciano, de 23 años, se lesionó la muñeca durante la disputa del Conde de Godó y tuvo que renunciar, también, al resto de la temporada de polvo de ladrillo, entre los que se encuentran los Masters 1000 de Madrid y Roma (donde defendía el título) y Roland Garros (también campeón defensor) que arrancará este domingo.

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Esta situación le generó una caída de más de 3000 puntos y ceder en la pelea por el primer puesto de la nómina en su mano a mano con el italiano Jannik Sinner, quien, para colmo de males para el español, se coronó recientemente campeón tanto de Madrid y de Roma, cerrando el círculo de los nueve Masters 1000 y despegándose del español en la cima del ranking ATP.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", cerró el comunicado Alcaraz. De esta manera, el objetivo será volver al circuito en la gira de cemento Norteamericana, con el Masters 1000 de Canadá (del 2 al 13 de agosto) y el de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto), además del US Open, que tambien fue parte de su palmarés en 2025.