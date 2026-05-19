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Atentos: el representante de Mauro Icardi habló sobre la chance de que llegue a River

El agente de Mauro Icardi reveló la verdad sobre la posibilidad de que el delantero llegue a River en junio.

 En medio de los rumores que vinculaban a Mauro Icardi con River, llegó una confirmación. 

El periodista Germán García Grova dio a conocer las palabras de Elio Letterio Pino, agente del delantero, quien despejó cualquier tipo de especulación sobre una negociación con el Millonario.

"No he hablado con el presidente de River ni con alguien del club", aseguró el representante, desmintiendo que existan conversaciones para una posible llegada de Icardi. 

Lo que sí confirmó el representante es que se reunió con el presidente del Galatasaray, club en la que actualmente milita el argentino, para avanzar en la definición de su futuro. 

Cabe recordar que el contrato del delantero con el club turco vence en junio y, hasta el momento, no hubo avances concretos en la renovación.

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