Con un penal de Leandro Paredes y un festejo 'Made in Boca', el Xeneize se impone en el Superclásico ante River

El Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca fue muy parejo y discreto en su primera parte. Sin embargo, sobre el final, una buena intervención de Héctor Paletta desde el VAR y la correcta decisión de Darío Herrera de otorgarle un claro penal al Xeneize, lo animó.

Se jugaba tiempo de descuento y tras una gran habilitación de Leandro Paredes, Miguel Merentiel remató y la desesperación de Lautaro Rivero, por tratar de cerrar, lo llevó a abrir excesivamente su brazo. El balón dio en el brazo derecho del defensor y desde la tecnología advirtieron que dicha acción era plausible de penal.

Nuestro fotógrafo Nahuel Ventura, con su enorme lente, despeja todo tipo de dudas: la mano extendida de Rivero bloquea el remate de Merentiel. Claro penal para Boca.

¡¡EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA ÚLTIMA DEL PRIMER TIEMPO!! ¿Era amarilla para Rivero? El central de River ya estaba amonestado...



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Como indica el protocolo, Herrera revisó todo en los monitores, determinó la pena máxima y que el marcador central no debia ser amonestado (ya tenía amarilla). Situación de la que se hizo cargo Paredes, que le rompió el arco a Santiago Beltrán y festejó. En su carrera hacia una de las esquinas del estadio de la Banda, se besó el escudo y, de paso, apeló al boquense T'opo Gigio', de cara a los hinchas Millonarios.

¡¡BESO AL ESCUDO Y TOPO GIGIO DE PAREDES EN LA CANCHA DE RIVER!! pic.twitter.com/0iuh5LOM5h — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Desde su vuelta al fútbol argentino, Paredes marcó su cuarto tanto con la camiseta boquense. Le había convertido a Defensa y Justicia (el año anterior), a Newell´s (también de penal en este Apertura) y a la Universidad Católica por la Copa Libertadores. En el Superclásico, el mediocampista de la Selección Argentina se hizo cargo de la pena máxima ante un Monumental en silencio, y no falló. Así el campeón del Mundo celebraba el primer gol de su carrera ante el histórico rival y se quedaba con los flashes de un encuentro chato, en una tarde gris.