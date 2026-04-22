Boca repitió plato: venció a River en el Superclásico de Reserva y llegó a la cima de su zona

Como sucedió hace unos días en la Liga Profesional, Boca se impuso 2-0 frente a River por la fecha 10 y quedó como el único puntero en el Grupo B del Torneo Proyección.

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En la jornada de los clásicos, el Super venía con pocas emociones hasta que, a los 30 minutos, Cirilo Pereyra dejó al Millonario con un hombre menos tras darle una fuerte patada a Gonzalo Gelini.

A partir de ahí, el Xeneize comenzó a dominar el juego y a crear situaciones, aunque no pudo conseguir la ventaja durante el tramo final de la parte inicial.

El desahogo iba a llegar recién a los 10' del complemento cuando, después de un buen desborde de Dylan Gorosito, Agustín De La Cuesta se tiró a barrer y anotó en su propio arco.

Finalmente, diez minutos más tarde, Leonel Flores apareció adentro del área y selló las cifras finales.

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Gracias a la victoria, Boca alcanzó los 23 puntos y es el único líder de su zona, dos unidades por encima de Quilmes. Por su parte, River se mantiene con 14 puntos en el Grupo A y está a dos de Talleres de Córdoba, por ahora el último en los puestos de clasificación a los cuartos de final.