Rodofo Arruabarrena está a detalles de volver a ser DT de Boca: cómo le fue en su primer ciclo

De cara al segundo semestre del año, Boca está buscando al sucesor de Claudio Úbeda y todos los caminos parecen conducir a que Rodolfo Arruabarrena sea quien asuma la dirección técnica .

En ese marco, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, ya se comunicó con el Vasco y solo faltarían limar algunas cuestiones económicas en el plano contractual.

Lo cierto es que si las partes llegan a un acuerdo, el entrenador regresará al club en el que debutó como futbolista y arrancará su segunda etapa como director técnico.

Luego de ser un baluarte que ganó todo en aquel equipo dirigido por Carlos Bianchi, el nacido en Marcos Paz tuvo la difícil responsabilidad de agarrar el cargo tras el despido del Virrey en octubre de 2014.

Con un plantel que casi no tenía estrellas, Arruabarrena pudo darse el gusto de dirigir a un Carlos Tevez que volvió de Europa y, en 2015, alzó el campeonato local y la Copa Argentina en una final polémica frente a Rosario Central.

Las grandes manchas del ciclo se dieron nada más y nada menos que ante River, quien dejó al conjunto azul y oro afuera de la Copa Sudamericana 2014 en semifinales y también en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, con aquel recordado episodio del Gas Pimienta.

Finalmente, todo terminó en febrero de 2016 tras una caída ante Racing, semanas después de la goleada 4-0 que Boca sufrió con San Lorenzo en la final de la Supercopa Argentina.

En total, el Vasco dirigió 75 partidos en el club de la ribera, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15. ¿Tendrá revancha?