Selección Argentina vs. Honduras, por un amistoso internacional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina y Honduras jugarán hoy sábado ,desde las 21 en el Kyle Field de Texas, por un amistoso previo al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Scaloneta, que no contará con su capitán Lionel Messi, contará un mix de titulares y suplentes elegidos por Lionel Scaloni para la ocasión, con la tremenda noticia de la lesión de Leonardo Balerdi, quien ya fue dado de baja para la Copa del Mundo.

Por otro lado, el seleccionado sudamericano que no llegó a clasificarse a la cita máxima del fútbol mundial, pondrá a todos sus titulares que desde marzo son guiados por el español José Francisco Medina.

Probables formaciones de Argentina vs. Honduras por el Mundial 2026

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina

Cómo ver en vivo Argentina vs. Honduras por el Mundial 2026

El amistoso de la Selección Argentina y Honduras durante el Mundial 2026 será televisado por TYC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.