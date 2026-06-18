Argentina y Austria, un duelo con pocos antecedentes: cómo está el historial antes del cruce

La Selección argentina se medirá este lunes con Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que puede ser determinante para sellar la clasificación a los 16avos de final. Además de estar en juego el liderazgo de la zona, el encuentro marcará un nuevo capítulo en un historial con muy pocos antecedentes.

Ambos seleccionados solo se enfrentaron en dos oportunidades y los dos encuentros fueron amistosos disputados en Europa. El duelo de este lunes tendrá un valor especial, ya que será el primero entre Argentina y Austria en una competencia oficial organizada por la FIFA.

Maradona brilló con un histórico hat-trick en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones

El primer cruce se disputó el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena y quedó grabado en la historia por la actuación de Diego Armando Maradona.

La Selección argentina, que llegaba como campeona del mundo tras el título obtenido en 1978, goleó 5-1 a Austria con tres tantos del "Pelusa", en lo que fue el único hat-trick que convirtió con la camiseta albiceleste. Los otros goles fueron obra de Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Maradona, que ya se había consagrado campeón del Mundial Sub 20 en 1979, comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del seleccionado mayor.

El último antecedente fue un empate antes del Mundial de Italia 1990

El segundo y último enfrentamiento entre ambas selecciones tuvo lugar el 3 de mayo de 1990, también en Viena, pero esta vez en el Estadio Ernst Happel.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo igualó 1-1 frente a Austria en un amistoso preparatorio para el Mundial de Italia 1990. Los locales se adelantaron rápidamente con un gol de Manfred Zsak a los tres minutos del primer tiempo, mientras que Jorge Burruchaga marcó el empate para la Argentina a la media hora de juego.

Este lunes, ambos equipos volverán a verse las caras por tercera vez. Los dos llegan como líderes del Grupo J luego de sus cómodas victorias en el debut frente a Argelia y Jordania, respectivamente, por lo que el encuentro puede resultar decisivo para definir al primero de la zona y dar un paso importante rumbo a los 16avos de final.