Arruabarrena arrancó su era en Boca con doble turno y ya definió las primeras salidas

Boca Juniors comenzó este jueves una nueva pretemporada bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien asumió el mando del primer equipo tras la salida de Claudio Úbeda. La jornada inicial en el Predio de Ezeiza marcó el tono de lo que viene: chequeos médicos por la mañana y trabajo de campo inmediato, con una agenda que contempla jornadas consecutivas a doble turno.

Tras el almuerzo del viernes, el plantel quedará concentrado en un complejo hotelero cercano para mantener la intensidad durante el sábado y la mañana del domingo. El objetivo del nuevo entrenador es reestructurar el funcionamiento futbolístico del equipo de cara a las competencias del segundo semestre.

Primeras decisiones: salidas y apuestas juveniles

Arruabarrena ya empezó a delinear el plantel. Les comunicó a Ander Herrera y Edison Cavani que no serán tenidos en cuenta, y el club rescindió ambos contratos. En la misma línea, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson también fueron informados de que deben buscar salida en este mercado de pases. Otros que no seguirán son Juan Ramírez y Nicolás Orsini.

En el debe, el DT promoverá de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores para que entrenen de forma permanente con Primera.

El mercado: Villa en el radar y oferta por Romaña

Con las bajas confirmadas, el Consejo de Fútbol activó el mercado. El nombre que más ruido genera es el de Sebastián Villa: la dirigencia ya estableció los primeros contactos formales para evaluar las condiciones de un posible retorno del extremo colombiano, que tiene pasado en la institución.

En paralelo, Boca formalizó una oferta de 3 millones de dólares por el defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña. El plan de refuerzos también contempla la incorporación de un arquero, un lateral derecho, un volante creativo y un delantero de área.