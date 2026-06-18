La tarde libre de la Selección argentina en Kansas City: reencuentros, familias y descanso tras el debut

Durante la jornada, familiares y seres queridos de varios futbolistas visitaron el hotel donde se hospeda la delegación argentina. Los encuentros estuvieron marcados por abrazos, charlas y momentos de distensión, en un clima muy diferente al de la concentración previa al debut.

Mientras algunos jugadores eligieron permanecer dentro del hotel junto a sus allegados, otros aprovecharon el permiso para recorrer distintos sectores de Kansas City acompañados por sus familias.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Varios integrantes del plantel compartieron fotos y videos junto a sus parejas e hijos, mostrando la intimidad de una jornada de descanso después de la exigencia del estreno mundialista.

Un respiro antes de volver a pensar en el Mundial

Entre las publicaciones más destacadas aparecieron postales familiares, reuniones en espacios comunes del hotel y mensajes de aliento de los allegados, que acompañan al equipo durante su estadía en Estados Unidos.

También hubo historias en las que se pudo ver a los futbolistas disfrutando de meriendas, caminatas y distintas actividades recreativas antes de retomar la rutina de entrenamientos.

La tarde libre fue muy bien recibida por el grupo, que llega fortalecido tras el triunfo ante Argelia y busca sostener el buen clima interno de cara a los próximos compromisos del certamen.

Una vez finalizado el período de descanso, los jugadores regresaron a la concentración para continuar con la planificación prevista por Scaloni y su cuerpo técnico, que ya comenzó a preparar el próximo partido de la fase de grupos.

Con el ánimo en alza por el debut victorioso y el respaldo de sus familias, la Selección argentina vivió una jornada diferente en Kansas City, combinando descanso, afecto y cercanía con sus seres queridos antes de volver a enfocarse plenamente en el gran objetivo: seguir avanzando en el Mundial 2026.