Neymar no estará ante Haití y Brasil tendrá que seguir esperando para verlo en el Mundial 2026

Mañana por la noche, Brasil buscará su primera victoria en el Mundial 2026 ante Haití, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo C.

Si bien había alguna esperanza de que finalmente pudiera debutar, lo cierto es que, por decisión de Carlo Ancelotti, Neymar no será de la partida.

Luego de superar una lesión en la pantorrilla, el astro tuvo ayer su primer entrenamiento a la par del plantel. Sin embargo, el DT de la Verdeamarela consideró que no es conveniente apurar su regreso y determinó que no viaje a Filadelfia junto a la delegación.

Así las cosas, Ney continuará con la puesta a punto en Nueva Jersey para sumar chances de tener sus primeros minutos en la Copa del Mundo en el duelo entre el Scratch y Escocia, pautado para el miércoles 24 de junio.