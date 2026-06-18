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Inesperado: ofrecieron a Esequiel Barco para Boca

Esequiel Barco, exjugador de River Plate, fue ofrecido a Boca Juniors. El jugador estaría interesado en volver al fútbol argentino.

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 Boca se mueve en el mercado de pases, en el inicio del ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ahora, ofrecieron a un exjugador de River: Esequiel Barco.

El mediocampista ofensivo, quien actualmente juega en el Spartak de Moscú, fue ofrecido al Xeneize. 

Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia están analizando la posibilidad y podrían iniciar negociaciones en las próximas horas.

Recientemente, Barco dejó la puerta abierta a posible regreso a Independiente. Sin embargo, el Rojo no logra ponerse de acuerdo en la cifra por la transferencia con el club ruso, donde tiene contrato hasta junio de 2027.

En este contexto, en las últimas horas ofrecieron su nombre a Boca. A pesar de tener pasado en el Millonario, desde el Xeneize no descartan la posibilidad de su fichaje.

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