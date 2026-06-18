Atentos: Boca aceleró por Leandro Lozano

Boca acelera para intentar abrochar su primer refuerzo en este mercado de pases: negocian por Leandro Lozano.

La dirigencia del Xeneize envió una oferta formal a Argentinos Juniors: ofrecen 4 millones de dólares por el lateral derecho uruguayo, que actualmente es titular indiscutido en el Bicho.

Según trascendió, en Boca confían en que las negociaciones avanzarán y que pronto podría transformarse en el primer refuerzo para el plantel del Vasco Arruabarrena.

El nuevo entrenador ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no los tendrá en cuenta para el próximo semestre. Por eso, la dirigencia busca un lateral derecho.

El futbolista de 27 años disputó 17 partidos con Argentinos en este 2026 y dio tres asistencias.