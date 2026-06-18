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Sorpresa: quiénes son los cuatro futbolistas negociables de River que irán a la pretemporada

River Plate anticipó que hay cuatro futbolistas que irán a la pretemporada pero que fueron declarados transferibles y podrían irse.

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 En River se viven días de cambios luego del comunicado que anunció que habrá una larga lista de futbolistas que ya no serán tenidos en cuenta. En esa misma publicación, el club anticipó que hay cuatro futbolistas que irán a la pretemporada pero que fueron declarados transferibles y podrían irse ante una buena oferta.

Ezequiel Centurión sería uno de ellos, ya que quiere sumar minutos y como el dueño del arco es Santiago Beltrán y Franco Armani es el suplente, la idea sería encontrarle un nuevo destino.

Otro es Lautaro Rivero. El defensor de 22 años bajó su nivel en este semestre y jugador con un valor de mercado importante. Ante la posibilidad de hacer caja frente a un mercado de pases movido, una venta sería bien vista.

Sorpresivamente, otro futbolista que podría ser negociable es Lucas Martínez Quarta. El capitán de gran parte del semestre terminó apuntado por varios errores puntuales y es uno de los sueldos más altos del plantel. Si consiguen una oferta convincente, no descartan su salida.

 Por último, podría darse la salida de Facundo Colidio. El delantero vería con buenos ojos un cambio de aire tras tres años de altibajos en los que, durante varios lapsos, fue muy criticado por los hinchas. 

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