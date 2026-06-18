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POBRE EMPATE

República Checa se durmió y Sudáfrica le arrebató el triunfo por el Grupo A del Mundial 2026

En el inicio de la segunda fecha, República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta y complicaron sus chances de pasar en el Grupo A del Mundial 2026.

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En el primer partido de la fecha 2, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 y sumaron un punto que les sirve poco en el Grupo A del Mundial 2026.

Rápidamente, el conjunto europeo salió a buscar la victoria y, a los seis minutos, se puso en ventaja con el gol de Michal Sadilek.

Pero cuando ese golpe de efecto tempranero hacía pensar que el encuentro no iba a tener equivalencia, el equipo dirigido por Miroslav Koubek empezó de a poco a bajar su rendimiento.

Así, y ya en la segunda mitad, los Bafana Bafana se animaron más y, con muy poco, comenzaron a aproximarse al área rival.

Finalmente, tras una mano de Pavel Šulc, la juez Tori Penso no dudó, sancionó penal y Teboho Mokoena selló el 1-1 a falta de siete minutos para el cierre.

Con este resultado, República Checa y Sudáfrica quedaron con solamente un punto en la zona que tiene como líderes a México y Corea del Sur, quienes se enfrentarán esta noche.

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