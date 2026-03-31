Así quedaron los grupos del Mundial 2026 con los últimos cuatro europeos clasificados

Aquí están, estos son... Este martes se definieron los últimos cuatro clasificados de Europa para el Mundial 2026 con las respectivas victorias de Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia en el Repechaje.

Mientras tanto, por la noche se determinarán los clasificados del Repechaje Internacional con los partidos entre República Democrática del Congo-Jamaica y Bolivia-Irak.

Italia y otro fracaso: cayó por penales ante Bosnia y se quedó sin Mundial 2026

De acuerdo a los resultados y los clasificados confirmados, así quedaron armados los grupos de la próxima Copa del Mundo.

Repechaje Europeo: Turquía, Suecia y República Checa lograron la clasificación al Mundial 2026

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzagovina.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia o Irak).

GRUPO J: ARGENTINA, Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.