Congo le ganó a Jamaica y se clasificó a la Copa del Mundo: se lesionó Facundo Tello

En un duelo cargado de dramatismo y tensión hasta el último suspiro, la República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica en el Estadio Guadalajara de México y sacó pasaje para el Mundial 2026 e integrará el Grupo K, en el cual enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán

El equipo africano logró quebrar una sequía de más de medio siglo sin participar en la cita máxima del fútbol, regresando a los primeros planos internacionales tras aquella mítica aparición en 1974 bajo el nombre de Zaire.

El momento que quedará grabado en los libros de historia congoleños ocurrió en el minuto 10 del primer tiempo del alargue cuando apareció Axel Tuanzebe para marcar el tanto de la clasificación.

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El gol desató la locura en el banco de suplentes de Sébastien Desabre, confirmando que los Leopardos atraviesan un presente inmejorable tras haber dejado en el camino a potencias de la talla de Camerún y Nigeria.

Para Jamaica, la derrota significa el fin de un sueño que buscaba repetir la hazaña de Francia 1998. A pesar de contar con jugadores de jerarquía europea como Bobby De Cordova-Reid, la falta de profundidad ofensiva les impidió lastimar a un equipo congoleño que solo ha perdido uno de sus últimos diez compromisos oficiales.

¡UNA CELEBRACIÓN A PURA EMOCIÓN! ¡CONGO JUGARÁ EL #MundialEnDSPORTS!



Así festejó el seleccionado africano un hecho histórico: volverá a la cita máxima tras ¡52 años!: en 1974 participó bajo el nombre de Zaire. pic.twitter.com/akb76hWpOs — DSPORTS (@DSports) March 31, 2026

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La lesión de Facundo Tello

La nota curiosa y accidentada de la jornada ocurrió durante el segundo tiempo del alargue, cuando el árbitro principal Facundo Tello sufrió una lesión que le impidió continuar dirigiendo el encuentro.

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Darío Herrera lo reemplazó en el partido entre R.D del Congo y Jamaica por un lugar en el #MundialEnDSPORTS.



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El juego debió detenerse varios minutos hasta que lo reemplazó Darío Herrera para conducir los instantes finales de una definición que ya desbordaba nerviosismo en las tribunas.



