La Selección que pretende nacionalizar una decena de jugadores europeos para mostrarse competitivo en la Copa del Mundo

En la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México habrá por primera vez 48 equipos participantes. Es por ello que se dividirán en doce grupos y, como consecuencia de ello, se jugará una ronda más (los dieciseisavos de final), instancia a la que accederán 32 Selecciones.

La República Democrática del Congo es uno de los elencos participantes en el Mundial 2026 ya que el pasado martes venció a Jamaica y se clasificó por el Repechaje Internacional. De este modo, vuelve al máximo certamen después de 52 años, desde su primera y única participación en Alemania 1974, cuando el país aún se llamaba Zaire.

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Es por eso que Los Leopardos pretenden tener una mejor actuación en esta oportunidad -habían quedado últimos de su zona al perder todos los partidos por goleada-. Ante esta gran oportunidad, desde la federación congoleña apuntan llegar lo más lejos posible y para eso buscarán reforzar su plantel.

En ese sentido, en las últimas horas se supo que el elenco de África comenzó a gestionar la nacionalización de una decena de jugadores nacidos en Europa pero con ascendencia congoleña, que hoy en día participan de cinco ligas importantes del Viejo Continente.

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Los futbolistas elegidos son: Warren Bondo (Cremonese, Italia), Willy Kambwala (Villarreal, España), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt, Alemania), Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig, Alemania), Samuel Mbangula (Werder Bremen, Alemania), Jordy Makengo (SC Friburgo, Alemania), Antoni Milambo (Brentford, Inglaterra), Dilane Bakwa (Nottingham Forest, Inglaterra), Marc Bola (Watford, Inglaterra) y Bradley Locko (Stade Brest, Francia).

Vale mencionar que esta noticia generó fuertes repercusiones en todo el mundo, aunque lo cierto es que no es una práctica inhabitual en las selecciones africanas y, de hecho, la R.D. del Congo ya cuenta con algunos nombres en su plantilla actual que fueron nacionalizados por no tener lugar en sus combinados nacionales de sus países de nacimiento, como Axel Tuanzebe (Burnley, Premier League) o Aaron Wan-Bissaka (West Ham de Inglaterra).