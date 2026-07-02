La desopilante reacción de Messi cuando revisaron la valija del Cuti Romero y encontraron algo insólito

Mientras la Selección Argentina prepara su trascendental partido ante Cabo Verde de este viernes por los 16avos de final de la Copa Mundial 2026, la delegación atravesó una particular situación a su llegada a la ciudad de Miami.

El asunto es que mientras los jugadores, cuerpo técnico y ayudantes atravesaban los controles de seguridad en el aeropuerto, un objeto encontrado en la valija de Cristian "Cuti" Romero provocó la reacción de Lionel Messi y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Cuando el equipaje del defensor del Tottenham pasó por el escáner, una de las agentes de seguridad detectó un elemento llamativo dentro de la valija y decidió revisarla con mayor detalle. Al abrir el equipaje apareció un enorme encendedor de chispa, un objeto que sorprendió tanto a los presentes como a los propios futbolistas.

Esta escena desató las risas de Messi, que no pudo contener la risa al ver el hallazgo, de hecho, el capitán de la Selección estalló en carcajadas mientras observaba la situación junto al resto de sus compañeros, en un momento que quedó registrado por las cámaras.

Furor en Internet





En tanto, el episodio comenzó a circular en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y bromearon con el inesperado contenido que llevaba Romero en su equipaje.

Por otra parte, la "albiceleste" ya puso el foco en el compromiso por los 16avos de final del Mundial y tras llegar a Miami, el plantel encabezado por Lionel Scaloni llevará adelante este jueves una nueva práctica para comenzar a definir el equipo que enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium.

Además del entrenamiento, el técnico brindará una conferencia de prensa para analizar el presente del equipo argentino y empezar a palpitar el encuentro de eliminación directa.

Finalmente, el viernes, el equipo realizará las últimas tareas antes del partido y luego buscará dar un nuevo paso en la defensa del título mundial.