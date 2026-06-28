Robert Lewandowski se va del Barcelona y será rival de Lionel Messi en la MLS

Robert Lewandoski aceptó la oferta del Chicago Fire, según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano. El delantero viajará en breve a Estados Unidos para firmar su nuevo contrato y el anuncio oficial podría producirse este mismo lunes.

La propuesta económica es muy sustanciosa: 40 millones de dólares en total por dos años de vínculo.

Arabia Saudita también había tentado al polaco con cifras todavía más elevadas, pero Lewandowski optó por la MLS, ya que según el entorno del jugador es un torneo que siempre le había llamado la atención.

Con este fichaje, el mítico delantero se va libre del Barcelona tras su estadía por cuatro temporadas.

En Estados Unidos buscará convertirse en la referencia del proyecto y ayudar al club a competir por el título de la MLS, donde tendrá a Lionel Messi y al Inter Miami como principal oponente.