Investigan por presunta violación al capitán de Cabo Verde antes de enfrentar a Argentina en el Mundial

A solo unos días de un partido contra la Selección Argentina, por los 16avos. de final del Mundial 2026, Cabo Verde se vio sacudido por un escándalo que involucra a su capitán Ryan Mendes, quien fue acusado de violación.

Según informó el sitio O Globo, el delantero es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda a causa de una denuncia por agresión sexual contra una traductora brasileña que había sido contratada para trabajar como intérprete del equipo africano en medio de un triangular amistoso que disputó a finales de marzo.

La mujer declaró ante las autoridades que fue invitada a un evento en una sala privada del hotel en el que se hospedaba con el plantel caboverdiano. Se presentó con fines laborales pero, al darse cuenta que se trataba de una fiesta, decidió retirarse a su habitación.

Relató además que, poco después, Mendes le tocó la puerta y se metió a la fuerza.

El hecho habría ocurrido el 27 de marzo, tras la derrota 4-2 de Cabo Verde ante Chile, y la denuncia contra el futbolista de 36 años, actualmente en Igdir FK de la segunda división turca, fue registrada el 10 de abril en Auckland.