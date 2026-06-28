Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ESCÁNDALO

Investigan por presunta violación al capitán de Cabo Verde antes de enfrentar a Argentina en el Mundial

Ryan Mendes, futbolista de Cabo Verde, fue acusado de agredir sexualmente a una traductora brasileña.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 A solo unos días de un partido contra la Selección Argentina, por los 16avos. de final del Mundial 2026, Cabo Verde se vio sacudido por un escándalo que involucra a su capitán Ryan Mendes, quien fue acusado de violación.

Según informó el sitio O Globo, el delantero es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda a causa de una denuncia por agresión sexual contra una traductora brasileña que había sido contratada para trabajar como intérprete del equipo africano en medio de un triangular amistoso que disputó a finales de marzo.

La mujer declaró ante las autoridades que fue invitada a un evento en una sala privada del hotel en el que se hospedaba con el plantel caboverdiano. Se presentó con fines laborales pero, al darse cuenta que se trataba de una fiesta, decidió retirarse a su habitación.

Relató además que, poco después, Mendes le tocó la puerta y se metió a la fuerza. 

El hecho habría ocurrido el 27 de marzo, tras la derrota 4-2 de Cabo Verde ante Chile, y la denuncia contra el futbolista de 36 años, actualmente en Igdir FK de la segunda división turca, fue registrada el 10 de abril en Auckland.

Esta nota habla de:
1
Ernestina Pais tenía un deseo por cumplir y lo compartió horas antes con su amiga Rochi Igarzábal: "Dándole luz..."
POR LA RED

Ernestina Pais tenía un deseo por cumplir y lo compartió horas antes con su amiga Rochi Igarzábal: "Dándole luz..."

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

3
Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia, con un detalle que estremece: "Gracias vida..."
POR LA RED

Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia, con un detalle que estremece: "Gracias vida..."

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

Últimas noticias de Selección Argentina