La increíble publicación de Haaland tras un nuevo gol de Messi en el Mundial 2026: "No me va a dejar..."
Erling Haaland, la gran figura de Noruega, hizo referencia a un nuevo tanto de Lionel Messi, el sexto en su cuenta personal, durante el triunfo de la Selección Argentina ante Noruega por Mundial 2026.
Lionel Messi fue suplente en la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 frente a Jordania por el Mundial 2026, pero apenas un rato en el campo de juego le alcanzó para anotar un golazo de tiro libre, su sexto en el torneo y el número 19 en la historia de la Copa del Mundo.
Quien volvió a demostrar su admiración fue Erling Haaland, quien ya suma cuatro tantos en la competición sin haber visto acción ante la Francia de Kylian Mbappé.
"Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial", subió el también máximo anotador del Manchester City con dos caritas llorando a una historia de su cuenta personal de la red social Instagram.
Esta no es la primera vez que Haaland reacciona a lo que Messi está produciendo en este Mundial, luego de hacer una publicación de Snapchat, tras el hat-trick del capitán argentino en la primera fecha.