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La increíble publicación de Haaland tras un nuevo gol de Messi en el Mundial 2026: "No me va a dejar..."

Erling Haaland, la gran figura de Noruega, hizo referencia a un nuevo tanto de Lionel Messi, el sexto en su cuenta personal, durante el triunfo de la Selección Argentina ante Noruega por Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Lionel Messi fue suplente en la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 frente a Jordania por el Mundial 2026, pero apenas un rato en el campo de juego le alcanzó para anotar un golazo de tiro libre, su sexto en el torneo y el número 19 en la historia de la Copa del Mundo.

Quien volvió a demostrar su admiración fue Erling Haaland, quien ya suma cuatro tantos en la competición sin haber visto acción ante la Francia de Kylian Mbappé.

"Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial", subió el también máximo anotador del Manchester City con dos caritas llorando a una historia de su cuenta personal de la red social Instagram.

La increíble publicación de Haaland tras un nuevo gol de Messi en el Mundial 2026: "No me va a dejar..."

 Esta no es la primera vez que Haaland reacciona a lo que Messi está produciendo en este Mundial, luego de hacer una publicación de Snapchat, tras el hat-trick del capitán argentino en la primera fecha.

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