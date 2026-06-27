Mick Jagger sorprendió con una broma sobre ser presidente de Argentina y habló de la próxima gira de The Rolling Stones

A pocos días del lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de The Rolling Stones que verá la luz el 10 de julio, Mick Jagger brindó una extensa entrevista en la que repasó el presente de la banda, recordó su vínculo con Argentina y dejó un momento que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

Con el característico sentido del humor que lo acompaña desde hace décadas, Jagger protagonizó una divertida escena cuando el periodista le anticipó que iba a hacerle "la pregunta que millones de argentinos esperan". Sin dejarlo terminar, el músico respondió entre risas: "¿Si me voy a postular para presidente?", desatando una carcajada antes de continuar con la entrevista.

Mick Jagger habló de Foreign Tongues, bromeó con ser "presidente de Argentina" y recibió la camiseta de la Selección

Más allá del momento distendido, el cantante también habló sobre Foreign Tongues, el próximo Mundial de fútbol, los recuerdos de la primera visita de The Rolling Stones a la Argentina en 1995 y la posibilidad de una nueva gira que incluya a Buenos Aires, uno de los destinos más esperados por el público local.

Durante la charla, además, Jagger recibió como obsequio una camiseta de la Selección Argentina. Al ser consultado sobre qué país cree que se consagrará campeón del Mundial 2026, respondió con una sonrisa: "No puedo decírtelo. Lo sé, pero no puedo decírtelo". Luego, mientras sostenía la camiseta albiceleste, cerró entre risas: "Tengo la camiseta para ir al Mundial".

La entrevista, realizada por el periodista Leo Rodríguez para La Nación, mostró a un Mick Jagger relajado, de muy buen humor y dispuesto a responder cada una de las consultas. Entre anécdotas, recuerdos y bromas, el líder de The Rolling Stones volvió a alimentar la expectativa de los fanáticos argentinos por un posible regreso de la banda a Buenos Aires.