Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Becky G presenta "Patrona" y anuncia la llegada de su nuevo álbum "Baraja Bendita"

La cantante lanzó un nuevo adelanto de su próximo trabajo de estudio, que verá la luz el 14 de agosto. El sencillo llega acompañado por un videoclip filmado en Nueva York y reafirma el rumbo artístico de esta nueva etapa.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Becky G dio un nuevo paso hacia el lanzamiento de su próximo álbum con el estreno de "Patrona", un sencillo que anticipa el universo de "Baraja Bendita", su esperado trabajo de estudio que estará disponible el 14 de agosto.

Luego de presentar "EPA" y "MARATHON", la artista continúa revelando las distintas facetas de un proyecto que define como el más personal de su carrera. En esta oportunidad, "Patrona" propone un mensaje de confianza, autonomía y determinación, con una producción marcada por una percusión potente, una interpretación enérgica y una letra que invita a tomar el control del propio destino.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Pedro Artola y filmado en Nueva York. Ambientado en un gimnasio de estilo clásico, el video retrata el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia como pilares del crecimiento personal, reforzando el mensaje que atraviesa la canción.

Con "Baraja Bendita", Becky G explora su identidad como artista mexicoamericana a través de canciones en español e inglés, abordando temas como el autodescubrimiento, la libertad y la conexión con uno mismo. El álbum busca mostrar una versión más íntima de la cantante, consolidando una nueva etapa artística.

Con "Patrona", Becky G suma un nuevo adelanto de un álbum que promete convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de su carrera y que verá la luz el próximo 14 de agosto.

Esta nota habla de:
1
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

2
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

3
Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"
ENTREVISTAS

Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Becky G