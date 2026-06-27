Becky G presenta "Patrona" y anuncia la llegada de su nuevo álbum "Baraja Bendita"

Becky G dio un nuevo paso hacia el lanzamiento de su próximo álbum con el estreno de "Patrona", un sencillo que anticipa el universo de "Baraja Bendita", su esperado trabajo de estudio que estará disponible el 14 de agosto.

Luego de presentar "EPA" y "MARATHON", la artista continúa revelando las distintas facetas de un proyecto que define como el más personal de su carrera. En esta oportunidad, "Patrona" propone un mensaje de confianza, autonomía y determinación, con una producción marcada por una percusión potente, una interpretación enérgica y una letra que invita a tomar el control del propio destino.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Pedro Artola y filmado en Nueva York. Ambientado en un gimnasio de estilo clásico, el video retrata el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia como pilares del crecimiento personal, reforzando el mensaje que atraviesa la canción.

Con "Baraja Bendita", Becky G explora su identidad como artista mexicoamericana a través de canciones en español e inglés, abordando temas como el autodescubrimiento, la libertad y la conexión con uno mismo. El álbum busca mostrar una versión más íntima de la cantante, consolidando una nueva etapa artística.

Con "Patrona", Becky G suma un nuevo adelanto de un álbum que promete convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de su carrera y que verá la luz el próximo 14 de agosto.