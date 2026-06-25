FRO! sorprendió con una versión inédita de sus canciones en el estreno de "MONDO TAPES"

La música urbana sigue encontrando nuevas maneras de reinventarse. En un contexto donde los formatos audiovisuales buscan ofrecer experiencias cada vez más auténticas, surge una propuesta que apuesta por la esencia artística por encima de las fórmulas tradicionales.

Se trata de MONDO TAPES, una iniciativa que debutó con una presentación especial de FRO!, uno de los nombres con mayor crecimiento dentro de la nueva generación de artistas argentinos.

Con una puesta íntima y una búsqueda sonora diferente a todo lo que había mostrado hasta ahora, el músico protagonizó la primera edición de este proyecto que busca acercar a los artistas a sus comunidades desde un lugar más genuino y creativo.

MONDO apuesta por una nueva forma de vivir la música

La marca sueca MONDO, fundada en 2023 y vinculada a referentes globales de la escena urbana como Bizarrap y Bad Bunny, lanzó oficialmente TAPES, un nuevo formato audiovisual enfocado en capturar la música en su estado más puro.

La iniciativa propone alejarse de las estructuras convencionales para priorizar la interpretación, la calidad del sonido y la conexión directa entre los artistas y su audiencia.

La primera edición fue grabada el pasado 24 de abril en Dionysos y tuvo a FRO! como protagonista de una experiencia especialmente diseñada para mostrar una faceta diferente de su propuesta musical.

FRO! llevó sus canciones a otro nivel junto a una orquesta en vivo

Para esta presentación, el artista sorprendió con una puesta inédita dentro de su carrera.

Acompañado por una formación integrada por dos violines y un chelo, FRO! reinterpretó parte de su repertorio en un formato que combinó la fuerza característica del género urbano con la sofisticación de la música clásica.

El resultado fue una experiencia sonora diferente, capaz de mostrar nuevas texturas y matices en canciones ya conocidas por sus seguidores.

Reversiones exclusivas y una obra inédita

El repertorio incluyó nuevas versiones de "quitate los Jeans", "tatiana !" y "fumamos una ZAZA", tres de las canciones más representativas del artista.

En este contexto acústico, cada una de ellas adquirió una identidad renovada gracias a los arreglos de cuerdas y a una interpretación más íntima.

Además, FRO! presentó una composición inédita creada especialmente para esta ocasión, aportando un elemento exclusivo que convirtió al evento en una experiencia única tanto para los fanáticos como para los medios presentes.

El encuentro permitió presenciar en tiempo real la fusión entre dos universos musicales que rara vez conviven sobre un mismo escenario.

Un presente de crecimiento constante

El lanzamiento de MONDO TAPES coincide con uno de los momentos más importantes en la carrera del artista.

Durante los últimos meses, FRO! consolidó su crecimiento dentro de la escena local con dos funciones agotadas en Niceto Club y participaciones destacadas como invitado en los shows de Eladio Carrión en el Luna Park y de Duki en el estadio Vélez.

Estos hitos marcaron una etapa de expansión para el músico, que continúa sumando nuevos desafíos y ampliando su alcance dentro del movimiento urbano argentino.

La cuenta regresiva hacia "#bigsteppa"

El próximo gran objetivo de FRO! ya tiene fecha confirmada.

El artista se presentará el 2 de octubre en C Art Media, donde mostrará en vivo su próximo álbum, "#bigsteppa", uno de los lanzamientos más esperados por sus seguidores.

Como adelanto de esta nueva etapa, recientemente estrenó "no doy pasos para atrás#", un doble single integrado por "sin un pe$o" y "martes :( trece".

Mientras la primera canción explora sonidos cercanos al trap oscuro y la energía de club, la segunda se mueve en un terreno más introspectivo, con la presencia del piano, elementos del pop urbano y beats electrónicos.

Ambas composiciones reflejan la versatilidad artística de FRO! y su capacidad para moverse entre distintos registros sin perder identidad.

Una propuesta que busca marcar tendencia

Con el estreno de su primera edición, MONDO TAPES presentó una nueva alternativa dentro del universo audiovisual musical, apostando por la autenticidad y la experimentación artística.

La participación de FRO! no solo funcionó como carta de presentación del proyecto, sino también como una muestra del momento creativo que atraviesa el artista. La combinación entre música urbana, arreglos clásicos y un formato íntimo dejó en claro que todavía existen nuevas formas de contar canciones y conectar con el público.