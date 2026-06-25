C.R.O anuncia su show más ambicioso en Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas para el Estadio Malvinas Argentinas

C.R.O sigue elevando su carrera a nuevos niveles. Luego de consolidarse como una de las figuras más importantes y versátiles de la escena urbana argentina, el artista anunció un nuevo desafío: el próximo 30 de octubre se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, en lo que promete ser uno de los conciertos más importantes de su trayectoria.

La noticia llega después del éxito de su segunda gira internacional, el "OTRA VEZ EN TUS RUINAS WORLD TOUR", una extensa serie de más de 30 shows que lo llevó por Estados Unidos, Europa y distintos países de Latinoamérica, con múltiples fechas agotadas y una convocatoria que confirmó el alcance global de su proyecto.

C.R.O dará uno de los shows más importantes de su carrera el próximo 30 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas

Uno de los momentos más destacados de ese recorrido tuvo lugar en Japón, donde C.R.O se convirtió en el primer trapero argentino en ofrecer un concierto en Tokio, un logro que marcó un precedente para la música urbana nacional y reafirmó su crecimiento internacional.

A sus 27 años, el artista se mantiene como uno de los nombres fundamentales del trap argentino. Desde sus comienzos en las competencias de freestyle hasta la construcción de una identidad artística propia, logró desarrollar una propuesta capaz de combinar trap, rock, melodías emotivas y una fuerte impronta personal.

Su más reciente trabajo, "Otra vez en tus ruinas", profundiza precisamente ese costado introspectivo y emocional que se convirtió en una de sus principales marcas. Una faceta que convive con la intensidad de sus presentaciones en vivo, donde el pogo, la energía y la conexión con sus seguidores son protagonistas absolutos.

Tras conquistar escenarios de todo el mundo, el artista vuelve a Buenos Aires con una apuesta a gran escala

Quienes asistieron a su recordado show en el Movistar Arena fueron testigos de esa comunión con el público. Ahora, el desafío será aún mayor. Para su desembarco en el Estadio Malvinas Argentinas, C.R.O prepara una propuesta completamente renovada que incluirá una gran producción visual, artistas invitados, momentos especiales y un recorrido por las canciones más importantes de su carrera.

Con este nuevo anuncio, C.R.O ratifica el gran momento artístico que atraviesa y continúa expandiendo los límites de su proyecto, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la música urbana argentina.

Entradas para C.R.O en el Estadio Malvinas Argentinas

Las entradas para el show del 30 de octubre estarán disponibles en venta general a partir del jueves 25 de junio a las 12 horas a través de All Access.

Además, quienes realicen la compra con tarjetas de crédito BBVA podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.