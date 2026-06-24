Airbag vuelve a Mar del Plata con "El Club de la Pelea II": cuándo y dónde conseguir las entradas

Airbag anunció una nueva fecha de su gira "El Club de la Pelea II" y volverá a encontrarse con su público de Mar del Plata el próximo 17 de julio en el Polideportivo Islas Malvinas.

El anuncio llega en medio de un gran presente para la banda, que inició 2026 con cuatro estadios Vélez Sarsfield agotados y continúa consolidándose como uno de los fenómenos más importantes del rock en español.

Además, el trío integrado por los hermanos Sardelli viene de un año histórico tras agotar cinco estadios River Plate y superar las 250 millones de reproducciones con su álbum "El Club de la Pelea I".

Entradas: cuándo salen a la venta

La preventa exclusiva para clientes BNA Visa comenzará el 30 de junio a las 12 horas, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el 1 de julio a las 12 horas, con todos los medios de pago disponibles y la opción de 3 cuotas sin interés para clientes BNA Visa.