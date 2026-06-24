¿Dua Lipa embarazada? La verdad detrás de los rumores que la rodean

Dua Lipa atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Luego de celebrar su matrimonio con el actor Callum Turner en una ceremonia privada, la artista británica volvió a ocupar los titulares de todo el mundo. Sin embargo, esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por una presentación en vivo, sino por una versión que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

En las últimas horas, una publicación viral despertó sospechas sobre la posible llegada de un bebé a la familia. La información se multiplicó rápidamente entre los seguidores de la cantante y abrió un intenso debate sobre la veracidad de la noticia.

La imagen que encendió las especulaciones

Todo comenzó con una publicación compartida en la red social X que incluía la fotografía de una supuesta ecografía.

El contenido acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y provocó una enorme repercusión entre los fanáticos de Dua Lipa, intérprete de éxitos como Levitating, Houdini y Training Season.

A partir de ese momento, las teorías sobre un posible embarazo comenzaron a expandirse rápidamente, impulsadas por usuarios que aseguraban que la cantante estaría esperando a su primer hijo junto a Turner.

Qué se sabe realmente sobre el supuesto embarazo

Pese a la repercusión alcanzada por la publicación, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial.

Ni Dua Lipa ni Callum Turner realizaron anuncios públicos relacionados con la llegada de un bebé, y tampoco hubo comunicados por parte del entorno de la artista.

Aun así, miles de usuarios felicitaron a la pareja en las redes sociales, mientras que otros pidieron cautela y recordaron que la información no cuenta con respaldo oficial.

El episodio volvió a poner en evidencia la velocidad con la que se difunden los rumores vinculados a las celebridades, especialmente cuando involucran aspectos de su vida privada.

No es la primera vez que la cantante enfrenta este tipo de versiones

Las especulaciones sobre un posible embarazo no son algo nuevo para la estrella del pop.

Años atrás, durante su relación con Anwar Hadid, la cantante compartió una publicación que incluía emojis de un biberón y un ángel. Aquella combinación fue suficiente para que miles de seguidores comenzaran a preguntarse si estaba esperando un hijo.

La repercusión fue inmediata y los rumores crecieron durante varios días.

Tiempo después, la propia artista aclaró la situación durante una entrevista televisiva. Entre risas, explicó que simplemente le gusta utilizar emojis al azar y negó categóricamente que estuviera embarazada.

Una historia de amor que sigue conquistando a sus seguidores

Más allá de las versiones que circulan actualmente, Dua Lipa y Callum Turner viven una etapa de gran felicidad personal.

La pareja comenzó su romance a principios de 2024 y con el paso de los meses se transformó en una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo.

Tras confirmar públicamente el noviazgo, ambos fortalecieron el vínculo y en 2025 anunciaron su compromiso matrimonial.

En aquella oportunidad, la cantante expresó su entusiasmo por compartir el futuro junto a quien definió como su mejor amigo, una declaración que fue celebrada por sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Entre los rumores y la realidad

Por ahora, las versiones sobre un supuesto embarazo siguen siendo solo especulaciones surgidas en las redes sociales.

Mientras la conversación continúa creciendo entre los fanáticos, la única certeza es que Dua Lipa atraviesa una etapa de plenitud personal tras su reciente boda con Callum Turner. Sin confirmaciones oficiales sobre la llegada de un bebé, la artista parece enfocada en disfrutar de su matrimonio y continuar desarrollando los proyectos profesionales que la mantienen como una de las figuras más importantes de la música internacional.