A los 89 años, Morgan Freeman anuncia su primer disco y sorprende con un proyecto dedicado al blues

Cuando muchos pensarían en el retiro, Morgan Freeman decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera. A pocos días de cumplir 89 años, el actor anunció el lanzamiento de su primer proyecto musical: "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience", un álbum inspirado en el blues y en las raíces culturales que lo acompañaron desde su infancia.

El trabajo verá la luz el próximo 7 de agosto a través del sello Decca Records y contará con 12 canciones. Aunque Freeman no participará como cantante, tendrá un rol central como productor y narrador de una obra que busca rendir homenaje a uno de los géneros más influyentes de la música estadounidense.

Un regreso a sus raíces

Para el actor, ganador del Oscar y protagonista de clásicos como The Shawshank Redemption y Million Dollar Baby, este proyecto tiene un significado profundamente personal.

"Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el Delta del Mississippi, y nunca me abandonó", expresó Freeman al anunciar el álbum.

La producción contará con la participación de destacados artistas del género como Taj Mahal, Keb' Mo', Shemekia Copeland y Lawrence "Boo" Mitchell, además de la reconocida Chineke! Orchestra.

El primer adelanto ya está disponible

Como anticipo del lanzamiento, el pasado 19 de junio se publicó "Death Letter Blues", una nueva versión del clásico de Son House interpretada por Taj Mahal.

La fecha elegida no fue casual. El estreno coincidió con Juneteenth, la jornada que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

"Publicarlo en Juneteenth no es solo simbólico: es la verdad de dónde viene esta música y de quién la hizo. Espero que la gente escuche y recuerde", señaló Freeman.

Del cine a los escenarios

Además del lanzamiento del álbum, el actor participará de una serie de presentaciones especiales previstas para agosto, septiembre y octubre en distintas ciudades de Estados Unidos.

Lejos de bajar el ritmo, Freeman continúa activo tanto en el mundo audiovisual como en nuevos desafíos artísticos. Ahora, a los 89 años, suma la música a una trayectoria legendaria y demuestra que nunca es tarde para cumplir una cuenta pendiente.

Con "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience", el actor busca acercar al público a la historia y la esencia del blues, un género que, según sus propias palabras, lo acompaña desde la infancia y nunca dejó de formar parte de su vida.