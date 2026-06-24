¿Qué tienen en común Messi, Gardel, Duki, Riquelme y Rodrigo? La increíble coincidencia que convirtió al 24 de junio en la fecha mas "argenta" del calendario nacional

Cada 24 de junio, las redes sociales se llenan de homenajes, recuerdos y hasta pedidos en tono de broma para declarar feriado nacional. La razón es simple: pocas fechas concentran tanta historia argentina en apenas 24 horas.

A lo largo de los años, esta jornada quedó marcada por nacimientos y fallecimientos de personalidades que dejaron una huella imborrable en distintas generaciones. Desde leyendas del deporte y la literatura hasta íconos de la música popular, el calendario guarda una coincidencia que para muchos ya forma parte del folclore nacional.

Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Carlos Gardel, Rodrigo Bueno, Juan Manuel Fangio, Ernesto Sábato y hasta Duki tienen algún vínculo especial con esta fecha, que muchos consideran el "día más argentino del año".

Fangio y Sábato: dos talentos que nacieron el mismo día

El 24 de junio de 1911 llegaron al mundo dos hombres que terminarían convirtiéndose en referentes internacionales en ámbitos completamente diferentes.

Por un lado nació Juan Manuel Fangio en Balcarce. El piloto argentino dominó los primeros años de la Fórmula 1 y construyó una carrera legendaria. Entre 1951 y 1957 obtuvo cinco campeonatos mundiales, una marca que durante décadas fue considerada prácticamente inalcanzable.

Con apenas 51 carreras disputadas en la máxima categoría, consiguió 24 victorias y se transformó en uno de los deportistas más admirados del siglo XX.

Ese mismo día, en Rojas, provincia de Buenos Aires, nació Ernesto Sábato, una de las figuras más importantes de la literatura argentina.

Doctor en Física antes de dedicarse de lleno a las letras, escribió obras fundamentales como "El túnel", "Sobre héroes y tumbas" y "Abaddón el exterminador". Además, en 1984 recibió el Premio Cervantes y presidió la CONADEP, organismo responsable del histórico informe "Nunca Más".

La fecha en la que Argentina perdió a Carlos Gardel

El 24 de junio también quedó marcado por uno de los episodios más dolorosos de la historia cultural argentina.

En 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia. La aeronave en la que viajaba chocó con otro avión durante una maniobra de despegue.

La tragedia provocó la muerte de 17 personas, entre ellas el propio cantante y su inseparable colaborador Alfredo Le Pera.

A casi un siglo de aquel accidente, el Zorzal Criollo sigue siendo la máxima referencia internacional del tango. Canciones como "Volver", "Mi Buenos Aires querido" y "El día que me quieras" continúan atravesando generaciones y forman parte de la identidad cultural argentina.

Riquelme y Messi: dos ídolos unidos por el calendario

Décadas después, el 24 de junio volvió a quedar ligado a otra de las grandes pasiones nacionales: el fútbol.

Ese día de 1978 nació Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors. Su talento, visión de juego y liderazgo fueron claves en los equipos multicampeones dirigidos por Carlos Bianchi, con los que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Además de su exitosa carrera como futbolista, años más tarde se convertiría en presidente del club de la Ribera.

Nueve años después, el 24 de junio de 1987, nació en Rosario Lionel Messi.

Desde sus primeros pasos en Newell's hasta convertirse en leyenda del Barcelona y de la Selección Argentina, construyó una trayectoria irrepetible. Ganó ocho Balones de Oro, múltiples títulos internacionales y alcanzó la gloria máxima con la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Para muchos argentinos, el hecho de que dos de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas compartan fecha de nacimiento no hace más que potenciar el aura especial que rodea al 24 de junio.

Rodrigo y una despedida que conmocionó al país

La jornada sumó otro capítulo inolvidable en el año 2000.

Durante la madrugada del 24 de junio murió Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata.

El cantante tenía apenas 27 años y atravesaba el mejor momento de su carrera artística. Con éxitos como "Soy cordobés", "La mano de Dios" y "Amor clasificado", había logrado llevar el cuarteto a una popularidad inédita en todo el país.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción social y lo convirtió en una figura de culto dentro de la música popular argentina.

Duki también tiene una conexión especial con el 24 de junio

La nueva generación de artistas argentinos también encuentra un vínculo con esta fecha.

Cada 24 de junio, miles de fanáticos de Duki aprovechan la jornada para recordar el enorme impacto que el referente del trap argentino tiene en la música urbana. Su nombre suele aparecer en las conversaciones sobre el llamado "día más argentino", compartiendo protagonismo con otras figuras que marcaron distintas épocas de la cultura nacional.

El "día más argentino" sigue alimentando su leyenda

Pocas jornadas del calendario reúnen tantas historias vinculadas al deporte, la literatura y la música como el 24 de junio.

Nacimientos de figuras que alcanzaron reconocimiento mundial, despedidas que marcaron a generaciones enteras y nombres que siguen siendo parte de la identidad nacional convierten a esta fecha en una verdadera rareza histórica.

Por eso, año tras año, esta fecha vuelve a instalarse en las conversaciones de millones de argentinos como una jornada cargada de simbolismo, emoción y orgullo. Una coincidencia que, lejos de perder fuerza, sigue alimentando la leyenda del que muchos consideran el auténtico "día más argentino del año".