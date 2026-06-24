"El día más argentino del año": 24 de junio, una fecha con mucha historia y estos son los números que podés jugar en la Quiniela

Hoy, miércoles 24 de junio, no es una fecha cualquiera en el calendario argentino. Es la jornada que más efemérides acumula en un solo día: próceres, escritores, futbolistas, músicos y pilotos de automovilismo comparten una misma fecha que, con los años, se fue cargando de un peso simbólico difícil de igualar en el calendario.

No es un mito urbano. En esta fecha nacieron Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Juan Manuel Fangio. Además de otros nacimientos, fallecimientos, golazos, etc. Para los apostadores de la Quiniela, la fecha genera además una constelación de números con carga emotiva que pocos días del año pueden ofrecer.

Fangio y Sábato: los gigantes que inauguraron la fecha

La historia del 24 de junio arranca en 1911. Ese año nacieron, con 500 kilómetros de distancia entre sí, dos gigantes de disciplinas distintas.

En Balcarce llegó al mundo Juan Manuel Fangio, el hombre que dominó la Fórmula 1 con cinco títulos mundiales durante la década del '50 y se convirtió en ícono del automovilismo internacional. Por eso, cada 24 de junio se conmemora el Día Nacional del Piloto.

Ese mismo año nació también Ernesto Sábato, escritor e intelectual cuyo rol al frente de la CONADEP y la redacción del informe Nunca Más lo convirtieron en una figura clave de la memoria nacional.

Fangio y Sábato: los gigantes que inauguraron la fecha.

Gardel y Rodrigo: dos adioses que estremecieron al país

El 24 de junio también guarda dos lutos enormes, separados por 65 años. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. El Zorzal Criollo, la voz más famosa del tango en el mundo, desapareció de golpe y dejó un vacío que todavía resuena. En su honor, cada 24 de junio se conmemora el Día del Cantor Nacional.

Seis décadas y media después, otro golpe sacudió al país. El 24 de junio del 2000, Rodrigo Bueno perdió la vida en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui. Tenía 27 años. El cantante de cuarteto que había conquistado a millones de argentinos con su energía y su voz se fue demasiado pronto, y su figura sigue vigente entre sus fanáticos décadas después.

Messi, Riquelme y los dos golazos mundialistas

En el deporte, la densidad de esta fecha asombra. El 24 de junio de 1978 nació, en San Fernando, Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca Juniors y hoy presidente del club. Diez años después, el 24 de junio de 1987, Rosario le dio al mundo a Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos para la mayoría. Este miércoles, Riquelme cumple 48 años y Messi llega a los 39.

"El 24 de junio cumple años el fútbol", es la frase que se repite en las redes sociales cada vez que llega esta fecha.

El fútbol argentino aportó además dos momentos históricos en esta misma jornada. En 1990, en el Mundial de Italia, Claudio Caniggia convirtió el gol que eliminó a Brasil en octavos de final, con asistencia de Diego Maradona. Dieciséis años después, en 2006, Maxi Rodríguez ejecutó una volea que quedó grabada en la memoria colectiva: el gol ante México en el Mundial de Alemania que clasificó a Argentina a cuartos de final.

Messi, Riquelme y los dos golazos mundialistas.

Luis Salinas y Duki: dos músicos nacidos el mismo día

La música tiene también su lugar en esta fecha. El 24 de junio de 1957 nació Luis Salinas, guitarrista y compositor considerado uno de los más grandes del país, un artista que fusionó el jazz, el folklore y el blues en un estilo propio que lo volvió referencia para músicos de toda América Latina.

Casi cuatro décadas después, en 1996, la misma fecha trajo al mundo a Duki, el trapero y rapero que conquistó la escena urbana en español y lleva el nombre argentino a los escenarios más grandes del mundo. Este 24 de junio, Salinas celebra 69 años y Duki llega a los 30.

Los números para jugar hoy en la Quiniela

Cuando una jornada acumula tanto -nacimientos, muertes, golazos, efemérides culturales- los apostadores de la Quiniela suelen rastrear los números que se desprenden de ella. El 24 de junio genera una constelación de cifras con carga simbólica que pocos días del calendario pueden igualar. Estos son todos los números que surgen directamente de las efemérides: