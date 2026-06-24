Hay feriado el día del cumpleaños de Lionel Messi: ¿Dónde?

Hoy, 24 de junio, Lionel Messi está de festejo, ya que cumple 39 años. Pero no es el único que va a esta contento esta jornada, porque miles de bonaerenses también tendrán un motivo para celebrar luego de que se declarara feriado en distintas localidades de la Provincia.

La decisión fue oficializada por el gobierno de Axel Kicillof mediante la Resolución N° 242/2026, firmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y alcanza a trabajadores de la administración pública y al Banco Provincia, en tanto que su aplicación en los sectores comercial e industrial quedará a criterio de cada empleador.

Según se informó, la normativa fue dictada en el marco de las atribuciones establecidas por el Decreto N° 272/2017 y sus modificaciones posteriores. Además, forma parte del calendario de festividades locales correspondiente a junio de 2026.

Desde la administración bonaerense señalaron que este tipo de disposiciones buscan fortalecer la participación ciudadana en acontecimientos que forman parte de la identidad cultural e histórica de cada comunidad.

Entre los municipios beneficiados por el asueto figura Roque Pérez, que celebrará el aniversario de su autonomía. Allí, el 24 de junio será jornada no laborable para los sectores alcanzados por la resolución provincial.

La fecha también tendrá un significado especial en otras localidades. Berisso conmemorará un nuevo aniversario de su fundación, mientras que Florencio Varela celebrará su tradicional festividad patronal. En tanto, la localidad de Lima, perteneciente al partido de Zárate, recordará otro aniversario de su creación.

El cronograma difundido por el Banco Provincia confirmó estas conmemoraciones, que permitirán que numerosos trabajadores disfruten de una jornada de descanso en coincidencia con el cumpleaños número 39 del capitán de la Selección Argentina.