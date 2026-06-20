Feriado del 20 de junio: cómo funcionarán los servicios en Buenos Aires por el Día de la Bandera

Este sábado 20 de junio se celebra el Día de la Bandera, en homenaje a Manuel Belgrano, creador de uno de los principales símbolos patrios de la Argentina. Como ocurre cada año, la jornada será feriado nacional y tendrá un esquema especial de funcionamiento para los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires.

Al coincidir con un sábado, la fecha no generará un fin de semana largo ni será trasladada, ya que se trata de un feriado inamovible establecido por ley.

Qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados

En materia de transporte, los colectivos, trenes y subtes operarán con cronograma de feriado y fin de semana.

El subte comenzará a funcionar a las 6 de la mañana y mantendrá frecuencias similares a las de los sábados, con intervalos que variarán según cada línea. Además, no estará disponible el servicio nocturno extendido que suele funcionar hasta la 1.30.

En los hospitales públicos porteños solo estarán operativas las guardias y el SAME para la atención de emergencias.

Por su parte, Defensa Civil, Guardia de Auxilio, Emergencias y la Línea 103 mantendrán guardias activas durante toda la jornada.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, junto con el crematorio de la Ciudad, realizarán inhumaciones únicamente entre las 9 y las 12, destinadas exclusivamente a traslados.

Respecto al tránsito, estará permitido estacionar durante las 24 horas junto al cordón de avenidas donde habitualmente la prohibición rige únicamente en días hábiles. Sin embargo, seguirán vigentes las restricciones en las calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.

Además, no funcionará el sistema de estacionamiento medido.

Qué pasará con Ecobici, museos y espacios verdes

El sistema Ecobici funcionará normalmente, con el esquema habitual de fines de semana y feriados que permite hasta dos horas de uso por viaje.

Los controles de alcoholemia y narcotest continuarán realizándose de manera rotativa en distintos puntos de la Ciudad.

El Registro Civil permanecerá cerrado, aunque habrá una guardia para trámites de defunción entre las 8.30 y las 12.30.

Tampoco atenderán la AGIP, la Dirección General de Rentas, las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), el Registro de Licencias de Conducir de la sede Roca y las oficinas de Infracciones, salvo una guardia destinada a la devolución de vehículos removidos de la vía pública.

Entre los espacios recreativos, la Reserva Ecológica abrirá de 8 a 18, mientras que el Jardín Botánico podrá visitarse entre las 9.30 y las 17.45. También permanecerán abiertos los parques Sarmiento, Belgrano y Roca.

Los museos dependientes del Gobierno porteño funcionarán con normalidad durante la jornada. Entre ellos se encuentran el Museo del Humor, la Casa Carlos Gardel, el Museo de la Ciudad, el Museo del Cine y el Museo Histórico Cornelio de Saavedra, entre otros.

En cambio, los teatros que dependen del Gobierno de la Ciudad no ofrecerán funciones durante el feriado.

De esta manera, el Día de la Bandera modificará el funcionamiento habitual de numerosos servicios en Buenos Aires, aunque mantendrá operativas las prestaciones esenciales y los principales espacios públicos para quienes decidan aprovechar la jornada al aire libre.