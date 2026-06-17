¿Habrá "feriado puente" y fin de semana largo el viernes 19 de junio?

Cada jornada no laborable genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y viajeros que buscan aprovechar unos días para descansar, visitar familiares o realizar una escapada.

Luego del reciente descanso extendido por la conmemoración de Martín Miguel de Güemes, muchas personas se preguntan si junio volverá a ofrecer otra pausa en el calendario.

¿Se viene otro descanso de cuatro días? Esto es lo que ocurre con el 19 de junio

¿Qué pasa con el 19 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo?

suele destacarse por contar conrelevantes dentro del calendario oficial argentino. La primera de ellas fue la conmemoración dedicada al general Martín Miguel de Güemes, que este año permitió conformar un descanso prolongado al trasladarse al

La segunda corresponde al Día de la Bandera, que se celebra cada 20 de junio. Como en 2026 la fecha cae sábado, surgió la duda sobre la posibilidad de mover la jornada al viernes anterior o sumar algún día adicional para extender el descanso.

Sin embargo, esto no ocurrirá. La conmemoración integra el grupo de feriados inamovibles, por lo que debe respetarse la fecha establecida y no puede trasladarse a otra jornada.

El Día de la Bandera se conmemora cada 20 de junio en homenaje a Manuel Belgrano, una de las figuras más importantes de la historia argentina.

Tampoco fue incorporado un día no laborable turístico para acompañar la fecha. En consecuencia, el viernes 19 de junio será una jornada normal de actividad y tampoco se agregará un descanso extra el lunes siguiente.

La explicación se encuentra en la planificación oficial del calendario nacional. El Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos por año para fomentar la actividad económica y generar fines de semana largos.

Para 2026 ya fueron definidos el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre, por lo que junio quedó fuera de esa posibilidad de descanso extra.

Aunque la fecha patria despierta expectativas por posibles cambios en el calendario, este año no generará una pausa extendida para trabajadores y estudiantes.

De esta manera, quienes estén planificando viajes, reuniones familiares o actividades recreativas deberán tener en cuenta que no habrá días adicionales alrededor de la fecha.

El próximo descanso prolongado previsto por el cronograma oficial será el 9 y 10 de julio, cuando coincidan una de las jornadas no laborables turísticas definidas por el Gobierno con el feriado por el Día de la Independencia.